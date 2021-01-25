شكرا لاهتمامكم بخبر ضحى بحبه الكبير من أجل صديقه والأخير ضربه بسبب الغيرة.. أسرار في علاقة أحمد رمزي وعمر الشريف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - مثلث حب وصداقة كان أضلاعه الثلاثة فاتن حمامة وعمر الشريف وأحمد رمزي وخلال مسيرتها وقعت أحداث بعضها معروف للجمهور وآخرى ظلت في الخفاء.

دامت علاقة الصداقة بين رمزي وعمر لأكثر من 50 عامًا، بدأت في الثانوية، حيث استطاع عمر أن يقنع أحمد رمزي بدخول عالم التمثيل، ووقتها شارك الثنائي معا في فيلم أيامنا الحلوة.

اتفق رمزي وعمر أن يتواجدا معا في كل أفلامهما، ووقتها رحبت أسرة عمر بصداقته مع أحمد رمزي، حتى أن عمر الشريف قال في لقاء له إن فاتن كانت تغار عليه من أحمد رمزي.

لكن هذه العلاقة تعرضت لوقت عصيب عندما دس مساعد المخرج يوسف شاهين، الشك في عقل عمر أثناء تصوير فيلم صراع في الميناء، وأقنعه أن رمزي يحب فاتن، وأنه يتغزل فيها من وقت لآخر.

هدف مساعد يوسف شاهين كان أن يقوم عمر الشريف بضرب أحمد رمزي في أحد مشاهد الفيلم بصورة مقنعة، وخاصة أنهما أصدقاء جدًا.

بالفعل الغيرة سيطرت على عقل عمر، وبدأ في ضرب رمزي حتى أسقطه أرضا، لدرجة أن الأخير هرب منه فزعا.

القطيعة استمرت بين النجمين لمدة 7 سنوات، ولكنها انتهت أثناء تواجدهما في عيد ميلاد ابنة صلاح ذو الفقار، ووقتها اعتذر عمر لرمزي، وطلب منه أن يشارك فاتن في بطولة فيلم حكاية العمر كله.

علاقة عمر ورمزي وفاتن لم تكن تقتصر على أوقات التصوير فقط، بل كان رمزي يسهر باستمرار معهما، ويخرجان معا، وكان هو وفاتن يتبادلان الأسرار.

غضب أحمد رمزي من عمر الشريف وقاطعه عندما وقع الطلاق بينه وبين فاتن، وأخبره أنه لن يجد امرأة مثلها أبدا.

كان أحمد رمزي أيضا الشاهد الأساسي في عقد زواجهما، وكان يفصل في خلافاتهما، وشجع عمر على السفر للخارج للعمل في هوليوود، ولكنه غضب منه بعد أن بدأ يقصر في حقوق فاتن وأسرته بعد ذلك.

علاقة فاتن ورمزي كانت خاصة جدًا، وكانت تستعين به في أمور كثيرة، وعندما طلبته للعمل معها في مسلسل وجه القمر، قال إنه لا يستطيع ان يرفض لفاتن طلبا.

قال المقربون من عمر إن علاقته برمزي كانت قوية للغاية حتى أن عمر قال بعد وفاة رمزي: ضهري اتكسر صديق العمر كله راح، وأصيب بالاكتئاب.

فيما قال المخرج عاطف سالم في مذكراته إن رمزي كان يحب فاتن حمامة ولكنه كتم حبه بسبب صديقه عمر الشريف، وقال أيضا إن عمر كان يغار على فاتن منه، بينما كانت فاتن تندهش من قربهما، وأن رمزي أحب فاتن ولكن عمر كان أغلى إنسان في حياته.

وعندما سئل رمزي عن حبه لفاتن رفض أن يعلق، واكتفى بقوله إنها إنسانة وفنانة فريدة وليس لها مثيل.