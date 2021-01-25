نقابة المهن الموسيقية تصدم حمو بيكا بقرار جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت نقابة المهن الموسيقية أنها تدرس منع مغني المهرجانات حمو بيكا من الغناء على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك بعد رسوبه في اختبارات الغناء.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة، وذلك وفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى.

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وقال طارق مرتضى إن تنازل الفنان هاني شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، حيث إنه دخل لجنة الاستماع وسقط في الاختبار.

وأكد مرتضى أن «كل من يعتلي مسرح أو يغني في حفل زفاف لا بد أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية»، مشددا: «ندرس حاليا من خلال الشؤون القانونية منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب».