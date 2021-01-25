حنان ترك تحتفل بعيد ميلادها ابنها الأكبر.. ومهنته تثير جدلاً على مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت الفنانة المصرية حنان ترك بعيد ميلاد نجلها الأكبر يوسف.

نشرت حنان عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة جمعتهما معاً، وظهر يوسف وقد أصبح شابًا.

الصورة أثارت جدلًا واسعًا حول طبيعة عمله وهواياته، التي بدت بعيدة كل البعد عن طبيعة والدته بعد الاعتزال وارتداء الحجاب منذ سنوات.

يوسف هو شقيق آدم خالد خطاب، ولديهم ثلاثة أخوة غير أشقاء هم محمد يحيى ومريم ومنى محمود مالك.

وهوايات يوسف خطاب الغناء وكتابة كلمات أغاني الراب، كما أنه يحترف الغناء باللغة الإنجليزية.

ويقيم بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل “رابر” بشركة تخصصها إنتاج أغاني الراب اسمها “Solo 4 Life Records”.