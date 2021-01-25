بعد تعافيه من كورونا.. ماجد المصري يتعرض لحادث ويخضع للعلاج الطبيعي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد إعلان تعافيه نهائيا من فيروس كورونا هو وابنته تعرض الفنان ماجد المصري لحادث أثناء تصوير أحد المشهد.

ماجد المصري سقط من أعلى الحصان أثناء تصوير أحد مشاهد المعارك الحربية لمسلسل “الملك” المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021.

سارع ماجد لزيارة مركز متخصص في العلاج الطبيعي حتى يتمكن من التعافي سريعا واستكمال التصوير.

ونشر ماجد المصري مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع انستجرام.

قال في المقطع: أنا حاليًا في أحد مراكز العلاج الطبيعي لتلقي العلاج اللازم بعد إصابتي وسقوطي من فوق ظهر الحصان أثناء تصوير مسلسل الملك”.