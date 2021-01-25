الرئيس الأمريكي جو بايدن يغازل المتحولين جنسيا بقرار جريء

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازالت قرارات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تتوالى وأغلبها يلغي قرارات سابقة لسلفه دونالد ترامب.

أحدث هذه القرارات التي وقعها جو بايدن قرارا تنفيذيا يسمح للمتحولين جنسيا بدخول الجيش الأمريكي.

جو بايدن، أعلن أنه سيلغي الحظر الذي اقره الرئيس السابق دونالد ترامب بخصوص منع المتحولين جنسياً من دخول الجيش الأمريكي، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذها بايدن منذ تنصيبه رئيسا حول العودة لاتفاقية المناخ وعودة العلاقات مع وزارة الصحة العالمية وغيرها من إلغاء القرارات التي اتخذها دونالد ترامب خلال فترة رئاسته.