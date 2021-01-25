شكرا لاهتمامكم بخبر ليلى أحمد زاهر.. أنوثة جديدة في عالم التمثيل.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليلى أحمد زاهر، هي ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها التمثيلية عام 2008، وكانت تبلغ من العمر حينها 5 سنوات، توالت أعمالها بعدها ما بين السينما والتلفزيون.

وولدت ابنة النفان أحمد زاهر، في 30 أغسطس من عام 2003، وهي الإبنة الكبيرة للفنان أحمد زاهر.

وبعد نجاحها في مسلسل “في بيتنا روبوت” مازحت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها، بمقطع فيديو طريف، خلال أدائها أغنية “صدقني خلاص” للهضبة عمرو دياب بطريقة كوميدية، حيث شاركت جمهورها بمقطع فيديو كوميدي عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بإنستجرام، وهي تمسك “مقشة” وتحاول غناء الأغنية إلا أنها لم تواصل وتوقفت عن الغناء بعدما انتابتها نوبة ضحك، معلقة: “مش قادرة”.

وأوضحت ملك ابنة الفنان أحمد زاهر أن غناها كان بطلب من صديقتها التي كانت تلتقط لها الفيديو، مضيفة: “بعتذر للفنان عمرو دياب ولجميع المستمعين اللي سمعوا صوتي.. أنا أسفة”.

وتصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر قائمة الأكثر بحثا على جوجل، وذلك بعد تفاعل المشاهدين مع مشهد وفاة “منة” في الحلقة الـ 21 من مسلسل لؤلؤ، حيث تجسد دور منة النجمة ملك زاهر.

وشهدت الحلقة الـ 21 من المسلسل مفاجأة طارق نصار لـ لؤلؤ – مى عمر – التى عادت إلى فيلتها لتجده ينتظرها مرتديًا بدلة الزفاف، والفيلا مجهزة بالكامل من الزينة والاضاءة، ليهديها خاتم الماس شبكتها وكشف لها أنه ردها إلى عصمته قبل انتهاء العدة بعدما طلقها فى السر مثلما تزوجها فى السر.

كما نشرت الفنانة ليلي أحمد زاهر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، للترويج لمسلسلها الجديد الذي يعرض حاليا “في بيتنا روبوت”.

وعلقت ليلى أحمد زاهر على الصورة قائلة “أقوله يمين ميروحش شمال أقوله شمال ميروحش يمين.. ‎كما قال الشاعر هشام جمال”.

وتشارك كل ليلي أحمد زاهر ودلال عبدالعزيز في بطولة أحداث مسلسل “في بيتنا روبوت” للفنانة شيماء سيف، ويشارك في البطولة هشام جمال، عمرو وهبة.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل “الفتوة” أحداثه تدور في زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبي ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.