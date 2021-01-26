لماذا قاطع نور الشريف الفنانة نادية الجندي ورفض العمل معها؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - واقعة قديمة بين الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة نادية الجندي، وزوجها السابق المنتج محمد مختار، تسببت في قطيعة استمرت بينهم سنوات.

نور الشريف، رفض مشاركة نادبة الجندي في أي عمل فني بعدها والسبب في ذلك يعود لفيلم الباطنية.

مؤلف الفيلم مصطفى محرم، قال إنه اثناء الإعداد للفيلم وقع اختياره هو والمنتج محمد مختار على الفنان نور الشريف لأداء شخصية برعي.

وأضاف: أن نور الشريف وافق عليه بعد أن قرأ السيناريو وأعجب به وكان سعيدًا بالمشاركة فيه، وبدأ الإستعداد للشخصية وشراء ملابسها الخاصة.

وتابع محرم ، أنه فوجىء بنادية الجندي تقول له أنها ترى أن الفنان محمود ياسين، أفضل للدور لأن نور وجهه طفولي ولن تليق عليه شخصية برعي.

بالفعل ذهبت هي وزوجها محمد مختار واتفقا مع ياسين واستبعدوا نور وحدث بعدها قطيعة العمر بين نور ونادية وقرر نور أنه لن يعمل مرة أخرى معها أو مع زوجها محمد مختار وفعلا رفض كل الأدوار التي عرضوها عليه بعد ذلك.

فى ظهور لها في برنامج بدون رقابة”بررت نادية ما قامت به قائلة: إنها كانت تعمل لصالح العمل وأن نور وجهه طفولي ولم يكن ينفع للدور.

أما الفنان الراحل نور الشريف، فقدم بعدها فيلم العار، وظهر فيه بشخصية تاجر المخدرات، ونجح الدور بشكل كبير وشارك بعدها في الكثير من أدوار الشر التي أبدع فيها وكان مقنعًا جدًا.