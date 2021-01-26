من هي ريم أبوسمرا.. حبيبة عمرو دياب الجديدة ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان عمرو دياب، جدلًا واسعًا، خلال الساعات الماضية، عقب احتفاله بعيد ميلاد سيدة الأعمال السورية ريم أبو سمرا، عقب انتهاء حفله بدبي، أمس الأحد.

وظهر عمرو دياب، خلال مقطع فيديو، وسط مجموعة من أصدقاء ريم أبوسمرا، خلال حفل عيد الميلاد، كما حرص على تقبيلها أمام الكاميرات، لتخرج بعدها الشائعات على الفور، بأنه يجمعهما قصة حب، لا سيما بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

أبرز المعلومات عن ريم أبوسمرا:

انتقلت إلى دبي منذ عام 1994.

لديها ابنين توأم

اشتركت في دورات لدراسة اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلوماتية، وتصميم المجوهرات والجواهر الكريمة.

افتتحت أول موقع إلكتروني في الإمارات لتسويق المجوهرات.

اختارتها مجلة “هلا” قبل نحو 6 أعوام، ضمن كتابها “هوت 100″، وهو يتضمن لائحة بأبرز وأهم مئة شخصية لها تأثيرها في مجالات مختلفة.

ترى أن جمال الشكل ليس أساسًا للنجاح، بل الأهم هو نجاح الروح.

ترى بأن القيادة النسائية أهم من إدارة الرجال.

وترى أيضًا أن الست يجب عليها أن تفصل بين حياتها الشخصية والعملية، وأن تُخصص وقتًا لعملها وشغلها وكذلك التنزه.

وكان الفنان عمرو دياب، قد احتفل قبل يومين، بألبومه الغنائي الجديد “يا أنا يا لأ”، في استاد دبي الدولي بالمدينة الرياضية، وهو الحفل الغنائي الأول له رسميا عقب طرح الألبوم.

وتنوعت أسعار تذاكر الحفل وهي: الفضية: 4 تذاكر بحد أدنى حتى 6 تذاكر لكل تذكرة 550 درهما إماراتيا، الذهبية: 4 تذاكر بحد أدنى حتى 6 تذاكر لكل تذكرة 665 درهما إماراتيا، VIP: تذكرتان بحد أدنى حتى 6 تذاكر لكل تذكرة 875 درهما إماراتي.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد وضعت عددا من الشروط القاسية من أجل حضور الحفل من قبل الجماهير المصرية والعربية المتواجدة في دبي كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، وهي ارتداء قناع الوجه إلزاميا في جميع الأوقات وسيتم فحص درجة الحرارة قبل الدخول، وسيتم رفض الدخول إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 37.2 درجة مئوية.