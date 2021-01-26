صورة نادرة جدًا من زفاف الفنان عبد الله غيث

عدن - ياسمين عبد العظيم - صورة نادرة للفنان عبدالله غيث من حفل زفافه، تم الكشسف عنها ظهر فيها غيث وهو في مقتبل العمر.

الصورة تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر جمهور الفنان الراحل عن إعجابه الشديد بالصورة، وحبه الشديد لفنه، فيما قال البعض الآخر أن من في الصورة هو شقيقه الفنان حمدي غيث وليس عبدالله.

عبد الله غيث هو شقيق الفنان الراحل أيضا حمدي غيث واسمه بالكامل عبد الله حمدي الحسيني ولد في يوم 28 يناير عام 1930 في كفر شلشلمون بمنيا القمح في محافظة الشرقية –شمال مصر-حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1955، ثم تتلمذ على يد شقيقه.

الفنان الراحل بدأ مشواره السينمائي في عام 1962 في فيلم “لا وقت للحب”، وفي عام 1963 اشترك في فيلم “رابعة العدوية”، ثم فيلم “ثمن الحرية”، و”أدهم الشرقاوي” في العام التالي.

عبد الله غيث تميز في الأعمال التاريخية والدينية وكان من أشهر أعماله تجسيده شخصية حمزة بن عبد المطلب في النسخة العربية من فيلم «الرسالة»، الذي أخرج السوري الراحل مصطفى العقاد وقد أبهر غيث الفنان العالمي أنتوني كوين الذي كان يؤدي نفس الشخصية في النسخة الانجليزية.

غيث تألق في عدة مسرحيات منها “الحسين ثائرا” و”الفتى مهران” و”زيارة السيدة العجوز” و”الوزير العاشق” أما في التليفزيون فقدم “هارب من الأيام”، “المال والبنون”، “وتوالت الأحداث عاصفة” وكان آخر أعماله الذي توفي أثناء تصويره مسلسل “ذئاب الجبل».

وفي عام 1993 رحل عبدالله غيث، وترك واءه جمهور عريض في مصر والعالم العربي، وظل مكانه خاليا لم يملأه أحد بعده.