دانييلا رحمة تكشف أسرارها الشخصية ومواصفات فتى أحلامها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة الكثير من أسرارها وتفاصيل حياتها الخاصة.

حديث دانييلا جاء خلال برنامج بصراحة الذي حاورها فيه الفنان معتصم النهار.

خلال الحلقة علق معتصم النهار على خوف دانييلا رحمة من الظلام مستذكراً لحظة انقطاع الكهرباء خلال تصويرهم أحد مشاهدهم في مسلسل DNA، ودخولها في حالة من الهلع والخوف والصراخ قبل عودة التيار الكهربائي.

أجابت دانييلا: فعلا أخاف من الظلام، بعض أصدقائي يسخرون مني بسبب هذا الأمر ويطفئون الضوء ويضعون موسيقى لترعبني كما يصدرون بعض الأصوات أحيانا للسخرية مني.

وتابعت: أجل أنا لا أطيق هذا الأمر، وأخاف من المجهول ومن أن لا أستطيع رؤية ما يحدث حولي، أو أن يقترب مني شيء لا أميز ماهيته، مضيفة: أنا من الأشخاص الذين يفكرون كثيرا.

وعن حياتها الشخصية والحب وجه لها معتصم عدداً من الأسئلة حول هل تعيش قصة حب الأن، ومواصفات الرجل الذي يجذبها وقصة حبها الأول.

وعلقت دانييلا رحمة : دائما أقول لنفسي في حال انتهت العلاقة السابقة، فهذا يعني بأنها لم تكن قصة حب حقيقية، الحب الحقيقي بالنسبة لي يجب أن يستكمل.

وذكرت مواصفات الرجل الذي يجذبها قائلة : الكاريزما والعقل والشخصية والفهم والذكاء وأن يعرف كيف يتحدث إلى المرأة.