فيروس كورونا يضرب الوسط الفني من جديد.. فنانة شهيرة تعلن إيجابية مسحتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس إصابتها بـ كوفيد 19، وذلك بعدما تأكدت من إيجابية المسحة التي أجرتها عقب ظهور عدد من الأعراض عليها.

ومن خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتبت رنا رئيس: «إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعاً».

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ويُذكر أن الفنانة الشابة رنا رئيس كانت قد تعاقدت على مسلسلي «نجيب زاهي ذركش» أمام الفنان الكبير يحيي الفخراني ومسلسل «ضل راجل» أمام النجم ياسر جلال.

وفي وقت سابق، كانت قد شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس في سباق دراما رمضان الماضي ضمن أحداث مسلسل «ليالينا 80»، والذي أدى بطولته كل من خالد الصاوي، غادة عادل، إياد نصار، صابرين، محمد علي رزق، محمد عادل، نهى عابدين، منة عرفة، محمد الشقنقيري وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.