بعد 40 عامًا.. الطفل عاطف بطل فيلم الحفيد يظهر ويكشف سر غيابه.. اتفرج كيف أصبح شكله الآن

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد غياب أكثر من 40 عاماً ظهر الفنان مدحت جمال الشهير بالطفل المعجزة والذى جسد شخصية عاطف فى فيلم الحفيد بشكل مختلف تماما.

مدحت جمال يعمل حالياً استشارى برمجيات وكون أسرة وله 4 أبناء أكبرهم رنا 21 عاما عازفة كمان حيث درست بكلية التربية الموسيقية، وإنجى فى الثانوية العامة، وولدين هما محمد فى الصف الثالث الإبتدائى ومروان فى كى جى تو، مؤكدا أنه لا أحد من أبنائه له ميول للتمثيل.

مدحت قال إنه ابتعد عن الفن منذ كان فى الصف الأول الثانوى، واعتذر عن عدد من الأعمال ومنها فيلم الباطنية مع الفنانة نادية الجندى.

وقال الفنان مدحت جمال: كنت طالب متفوق ومهتم بدراستى وكنت أحلم بالالتحاق بكلية الطب، فابتعدت فى فترة الثانوية العامة لأتفرغ للمذاكرة، ولكن لم يكن من نصيبى الالتحاق بالطب، فاستهونتى دراسة علوم البرمجيات وكانت أمرا جديدًا فى الثمنينيات، فأخذتنى عن العالم والفن

وأضاف: بعدما انتهيت من دراستى ومدة الخدمة العسكرية سافرت للخارج لمدة 10 سنوات حتى أصنع مستقبلى المهنى ، وهو ما زاد من ابتعادى عن الفن.

وأكد أنه لم يفكر فى الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية أو دراسة التمثيل لانه كان لديه خبرة بالعمل الفنى إضافة إلى الموهبة، ففضل أن يدرس علماً جديداً