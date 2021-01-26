شكرا لاهتمامكم بخبر بعد أشهر من الزواج.. هنادي مهنا تكشف أسرار يومياتها في عش الزوجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة هنادي مهنا، في برنامج صاحبة السعادة، الذ يتقدمه إسعاد يونس على قناة dmc، عن طقوسها في المطبخ بعد الزواج، وطريقة إعدادها الطعام لزوجها الفنان أحمد خالد صالح.

وقالت مهنا: “أنا ليا طقوس في المطبخ ومنظمة جدا.. لازم المطبخ يبقى نظيف مش بعرف أنام وهو مش نظيف.. ودائما بسيب في المطبخ برفيوم وكريم أحطهم قبل ما أطلع منه عشان ريحة البصل وحشة”.

ووصفت الفنانة هنادي مهنا لحظة مبكرة أحست فيها بمشاعر خاصة تجاه زوجها، الفنان أحمد خالد صالح، على الرغم من الآلام الشديدة التي كانت تعاني منها في تلك اللحظة.

وشرح أحمد خالد صالح، أن الأرضية المشتركة بينه وبين هنادي مهنا قبل الزواج كانت شعور كل منهما بالمسؤولية نحو اسم والده وليس اسمه فقط، والحرص على ما وصل إليه والد كل منهما بمجهود كبير، ثم تطورت تلك الأرضية المشتركة، وأصبح بينهما الكثير من الاتصالات والمحادثات خلال انشغالهما بالتصوير.

أحد تلك الاتصالات، حسب ما روت هنادي مهنا، كان عندما أصيبت بعدوى شديدة في عينها، وكان أحمد خالد صالح يطمئن على أحوالها في ذلك اليوم، وعندما علم بحالتها نصحها بوضع العسل الأبيض في عينها، لكنها شعرت بألم أكبر بعد العمل بنصيحته، وزاد احمرار عينها وألمها، و”كرهته في تلك اللحظة”، وزاد من صعوبة الموقف أنها كانت على موعد للخروح مع صديقة لها تعيش في الخارج.

وقالت هنادي مهنا: “خرجت معاها، أول مرة في حياتي أقعد في خروجة، أنا أصلا ما بقعدش على كرسي…خارجة مع كل الناس اللي بحبها ومستنية أحمد يبعتلي واتس أب،” وبالرغم من الموقف الذي كانت تمر به، شعرت بسعادة بالغة عندما اتصل بها وتركت كل الناس لتتكلم معه.

وأشادت الفنانة هنادي مهنا بقدرات زوجها، الفنان أحمد خالد صالح كممثل، وقالت إنها تخاف من التمثيل أمامه.

واستعاد الزوجان، خلال استضافتهما في برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، قصة أول مشهد جمع بينهما، في مسلسل “الفتوة”، المشهد الذي يعترف فيه “الشيخ مبروك” لـ”شكر” بحبه بعد معاناة طويلة.

وقالت هنادي مهنا عن المشهد: “أول مشهد نصوره مع بعض، وأول مشهد في اليوم، وأول يوم لي في التصوير. لا أعرف أحدا من الموجودين، إلا البعض من مسلسلات قديمة، وأول مرة أمثل مع أحمد، وهو ممثل مرعب.”

وأضافت: “حاسة رايحة أمثل قدام واحد بيمثل حلو قوي، وحيبقى شكلي وحش قوي، ومذاكرة مذاكرة يا رب ما اتفضحش من جمال تمثيله…هو ممثل شاطر أخاف أقف قدامه”.

وحسب ما ذكرته هنادي مهنا، سألها المخرج حسين المنباوي عن رد فعلها عندما اعترف لها أحمد خالد صالح بحبه أول مرة، فسألته وكانا في حيرة، وخرج المشهد بشكل طبيعي، وبمجرد توقف التصوير، لاحظا نظرة حالمة وابتسامة على وجوه العاملين خلف الكاميرا.

ووصف أحمد خالد صالح المشهد بأنه كان السبب في كسر رهبة تمثيلهما معا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مسلسل “أنصاف مجانين” ويشاركه فى البطولة كل من: وأسماء جلال، وديانا هشام، محسن صبرى، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدى، حيث تدور أحداث العمل فى 24 حلقة للعرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت.

وكانت آخر أعمال هنادى مهنا مسلسل “خيط حرير” الذى تلعب بطولته النجمة مى عز الدين، ويشاركها كل من: محمود عبد المغنى، نيقولا معوض، صفاء الطوخى، سوسن بدر، مى سليم، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين.