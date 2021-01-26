ابنة مي عمر تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. والجمهور: «نسخة من مامتها» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة لـ تايا ابنة الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي، وذلك في ظهور نادر لها على السوشيال ميديا.

وبحسب الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت تايا برفقة والدها.

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وكان المخرج محمد سامي قد نشر في وقت سابق مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشهدت تلك الصور ظهور لابنته «تايا»، التي من النادر أن ينشر صورها بشكل واضح. حيث استطاعت أن تخطف الأنظار بعفويتها وجمالها.

قطاع كبير من المتابعين أكدوا علي الشبه بين الصغيرة وبين أمها الفنانة مي عمر، حيث قال أحد المتابعين: «تشبه مي كتييير»، بينما علّق اَخر: «عين وحواجب أمها وبوق ومناخير أبوها».