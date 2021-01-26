حقيقة زواج محمد سعد من فنانة خليجية شهيرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن ارتباط الفنان محمد سعد بالفنانة البحرينية شيماء سبت، حيث نشروا صورة للثنائي معًا.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهر محمد سعد برفقة شيماء سبت، تحت عنوان «محمد سعد وزوجته».

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وفي أول تعليق لها على الأنباء المتداولة، قالت شيماء سبت عبر حسابها الشخصي على تطبيق «سناب شات»، قائلةً: «أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة علي جدا، للتوضيح فقط».

يذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كانت فيلم «محمد حسين»، بطولة سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفيريال يوسف وويزو وحمدي الوزير ومن إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.