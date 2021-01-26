شقيق ياسمين صبري يثير الجدل في أول ظهور له (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار شقيق الفنانة ياسمين صبري حالة من الجدل في أول ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال احتفالها بعيد ميلادها.

بحسب ما جاء في الصور التي نشرتها الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من عيد ميلادها، حيث ظهرت برفقة شقيقها.

حقيقة زواج ميا خليفة من داعية إسلامي شهير.. ومفاجأة بشأن ظهورهما معًا (اتفرج)

أول ظهور لحورية فرغلي بعد أزمتها الأخيرة.. اتفرج كيف تغير شكلها (اتفرج)

وظهر شقيق ياسمين صبري مرتديًا مرتديا قميصاً أسود اللون مع جاكيت باللون الاسود، وبنطالاً غريباً من ناحية التطريزات ولونه الذهبي والأسود.

يذكر أن «ياسمين» ولدت في محافظة الإسكندرية، وبدأت حياتها الفنية ببرنامج «خطوات الشيطان»، وبعد ذلك شاركت في العديد من الأعمال الدرامية مثل «جبل الحلال»، «طريقي» حتى أصبحت بطلة على رأس الأعمال السينمائية والتلفزيونية.