حنان ترك تشعل مواقع التواصل بصورة جديدة لابنها.. والجمهور يرد: «ده أكبر منك» (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المعتزلة حنان ترك حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة جديدة لابنها يوسف في ذكرى عيد ميلاده.

وتسببت الصورة في حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث قال أحد متابعيها: «ده كبر امتى ده»، وقال آخر: «ابنك ازاي ده أكبر منك».

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المفاجئ في الأمر أن يوسف يتمتع بموهبة فنية، حيث يغني موسيقى الراب فضلًا عن حبه للكتابة، وذلك ما كتبه عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

ويوسف هو الابن الأكبر للفنانة حنان ترك من طليقها رجل الأعمال الراحل خالد خطاب، ولديه شقيق واحد 3 أخوة غير أشقاء هم محمد يحيى ومريم ومنى محمود مالك.

وبحسب التقارير، يقيم يوسف ابن الفنانة حنان ترك بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل مغني راب بشركة مهتمة بإنتاج الأغاني في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كانت قد صرحت الفنانة المعتزلة حنان ترك أن ابنها يعشق أغاني الراب ويحترف غنائها وكتابة كلماتها أيضًا.

أكدت الفنانة المعتزلة حنان ترك في تصريحاتها آنذاك أنها لا تمانع احترافه لهذا المجال لأنها تترك لأبنائها حرية اختيار الشكل الذي يناسب حياتهم.