آخر ظهور للفنان عادل أدهم قبيل رحيله.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مسيرة فنية حافلة رحل الفنان الكبير عادل أدهم في يوم 9 فبراير عام 1996.

قدم الراحل أدوارا متنوعة برع فيها لدرجة توجته كأحد نجوم الصف الأول.

فيلم علاقات مشبوهة كان آخر أعمال الفنان الراحل وعرض في سنة رحيله.

سبقه بعامين فيلم سواق الهانم الذي شارك في بطولته مع أحمد زكي وسناء جميل.

في إحدى المناسبات الفنية ظهر عادل أدهم قبيل رحيله مع الفنانة فردوس عبد الحميد وزوجها المخرج محمد فاضل والفنانة نادية رشاد وقد بدا عليه علامات المرض.

عادل أدهم من مواليد يوم 8 مارس في عام 1928، بمدينة الاسكندرية وحاول أن يتجه إلى التمثيل في بداية حياته.

عدل عن الفكرة لسنوات بسبب رأي أنور وجدي عنه، والذي كان يرى بأنه لا يصلح لذلك، فاتجه إلى الرقص.

لم يظهر بعدها على شاشة السينما سوى مرات معدودة في تلك الفترة، وعمل بعدها لسنوات في تجارة القطن حتى صدور قرارات التأميم في الخمسينات.

قرر أن يعود لتجربة التمثيل مرة أخرى بعد تعرفه على المخرج أحمد ضياء في عام 1964 والذي قدمه من خلال “هل أنا مجنونة؟”