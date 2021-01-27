تزوج أخت تامر حسني ومشى في جنازته 3 أفراد.. اللحظات الأخيرة في حياة منير مراد.. صور نادرة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظل الفنان الراحل منير مراد يعانى لمدة 4 أشهر من ارتفاع في ضغط الدم، بفعل حالة اكتئاب أصابته قبل رحيله.

فجر يوم 17 أكتوبر عام 1981 استيقظ مراد ليخبر زوجته بشعوره بألم في صدره طالبا منها الإسراع بإعداد كوب نعناع ساخن.

بعد ثوان من تلك الكلمات سقط على سريره ميتا بأزمة قلبية.

رحل منير مراد عقب حادثة اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، ولم يمشِ في جنازته سوى 3 أفراد فقط هم: أشرف وزكى ابنا شقيقته ليلى مراد والثالث الحانوتي.

جريدة الأهرام نشرت خبر رحيله بعد دفنه بيومين في إحدى الصفحات الداخلية لأخبار المحليات، فلم يلق موته صدى لدى الجمهور، إذ تم التركيز الإعلامي على الظروف السياسية في ذلك الوقت.

تزوج الفنان مراد منير ثلاث مرات، الأولى من فتاة يهودية إيطالية، التي أنجب منها ابنه الوحيد “زكي”، ثم تزوج الفنانة سهير البابلي 9 سنوات كاملة من عام 1958 وحتى 1967.

تعتبر “سهير” الحب الحقيقي في حياته، ولكن نتيجة تعدد الخلافات، وغيرة “منير” الشديدة، انتهت الزيجة بالطلاق، ليظل عدة سنوات بلا زواج، إلى أن تزوج للمرة الثالثة من “ميرفت شريف”، أخت الفنان تامر حسني من الأب “حسني شريف”.

لم ينجب الفنان منير مراد سوى ولد واحد فقط اسمه زكى يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف قرن، حيث يمتلك “جاليرى” يتكسب منه، بعد أن غادر مصر مع والدته وعمته، عقب إشهار والده منير مراد إسلامه في نهاية الأربعينيات، ليغير اسمه من “موريس” إلى “منير”.

حينما مات “منير” لم يرثه ابنه، وقد تم توزيع التركة كالآتي: “بيعت شقته بعمارة فيلبس بوسط القاهرة وتم توزيع ثمنها على زوجته ميرفت وأبناء شقيقته ليلى، وحصلت أرملته ميرفت على أوراقه الشخصية وبعض متعلقاته، في حين حصل زكى وأشرف ابنا شقيقته على معظم ألحانه بصوته ونوته الموسيقية.