الموت يفجع الإعلامي تامر شلتوت.. وهذا أول تعليق له

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الإعلامي والفنان تامر شلتوت وفاة والده بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به خلال الفترة الأخيرة وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وكتب تامر شلتوت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا ينعى فيه والده إثر تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

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وقال الإعلامي تامر شلتوت: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتور محمد شلتوت.. وسيتم الصلاة على المتوفي في مسجد الشرطة في 6 أكتوبر بعد صلاه الظهر.. وسيتم الدفن اليوم في مقابر العائلة في 6 أكتوبر.. والعزاء في المقابر ولا يوجد عزاء في المنزل».

وتابع: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».