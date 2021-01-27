أحمد صلاح حسني يكشف سر إصابته بالصلع ويوجه نصيحة للشباب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان أحمد صلاح حسني سبب إصابته بالصلع، وتخليه تمامًا عن شعر رأسه.

وقال إنه صبغ شعره بكل الألوان في مرحلة شبابه عندما كان يعيش في أوروبا.

وأضاف في مقابلة مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه لميس الحديدي: تأثرت بالموضات وقتها فصبغت شعري كثيرا لدرجة أنه خف وأصبح شكله سيئا.

وتابع: اضطريت لحلاقته تمام والتخلي عما تبقى منه مؤكدا أن الصلع ليس وراثيا في عائلته.

ووجه حسني نصيحة للشباب قائلا: أنصح الشباب بالصبغات كي يخلصوا على شعرهم خالص، القرعة أحلى حاجة في الدنيا وأريح.