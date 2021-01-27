الحكم بسجن الفنانة دنيا بطمة زوجة والد حلا الترك

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية، سجن الفنانة دنيا بطمة من ثمانية أشهر إلى 12 شهراً.

كذلك قضت المحكمة بتغريمها عشرة الآف درهم، في القضية المعروفة إعلامياً بحساب حمزة مون بيبي.

كما قضت المحكمة بخفض عقوبة المتهمة ليلى عياش بالسجن سنة واحدة، وبتأييد الحكم الابتدائي بحق ابتسام بطمة، وصوفيا شاكيري.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، نهاية يوليو الماضي، بإدانة دنيا بطمة في ملف الحساب الإلكتروني حمزة مون بيبي بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية.

بينما تم إيداع شقيقتها إبتسام في السجن بعد صدور قرار بحبسها لمدة عام ونصف العام، وتغريمها 10 آلاف درهم.

وكانت بطمة تنفي كل الإتهامات الموجهة ضدها وتدعي أنها تتعرض لحملة بهدف النيل منها ومن نجاحها الفني.