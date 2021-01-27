شكرا لاهتمامكم بخبر فيفي عبده: أخيرًا عرفت حقيقة كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نفت الفنانة المصرية فيفي عبده إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها تلتزم بكافة الإجراءات الوقائية.

فيفي عبده قالت في فيديو مطول نشرته عبر أنستجرام إنها تعرضت لوعكة صحية تسببت في إصابة قدمها، وعدم قدرتها على التحرك كثيرا.

الفنانة المصرية أضافت أنها تتمنى الرحمة لكل من توفوا تأثرا بفيروس كورونا سواء كانوا من زملائها أم الجمهور.

وأكدت أنها لم تكن تتصور أن يكون الفيروس بتلك الشراسة، وهو ما جعلها تسخر منه سابقًا، لكنها عرفت مؤخرا حقيقة الجائحة.