شكرا لاهتمامكم بخبر بكتف عاري – اتفرج نسرين طافش تغازل جمهورها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها فيديو وصور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وفاجأت نسرين طافش الجمهور بإطلالة مختلفة عن السابق من خلال صور نشرتها عبر حسابها على إنستجرام.

اختلفت ظهورها باختلاف اللوك الذي اختارته هذه المرة، إضافة إلى مكياج ترابي مع تسريحة شعر تندرج تحت اسم ظفيره

ارتدات نسرين فستان بلونٍ زيتي مكشوف يظهر فيها كتفها من جهة والجهة الأخرى مغطاة بالفستان.