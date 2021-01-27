شكرا لقرائتكم خبر عن بصور إباحية – اتفرج نسرين طافش تبدأ ماراثون إستعراض المنحنيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرب حساب ينشط بنشر أخبار واطلالات، الفنانة السورية، نسرين طافش، صورة إغراء جريئة لها، من غرفة نومها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وظهرت النجمة السورية، في الصورة، وهي تقوم بوضع المكياج على وجهها، بروب النوم، وساقيها مكشوفان، وشعرها يغطي كتفيها واجزاء من ظهرها.

وتداول رواد بموقع تداول الصور والفيديوهات، إنستغرام، هذه الإطلالة، على نطاق واسع، عقب نشرها، وبدا من خلال تعليقاتهم، أنها أفقدت البعض الصواب، فكتب تعليقات خادشة للحياء.

وأوضحوا في سياق تعليقاتهم، إن هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون نجمتهم نسرين طافش، على سرير النوم بملابس فاضحة.

يأتي ذلك بعدما أشعلت النجمة السورية، نسرين طافش، ماراثون استعراض المنحنيات وكشف المفاتن، بإطلالة جديدة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام.

وظهرت الفنانة نسرين طافش، في اطلالتها الحديثة، بفستان مكشوف الصدر واجزاء من نهديها وبطنها، وهي برفقة الفنانة المصرية لبلبة، لتهنئتها بعيد ميلادها.

وعلقت مهنئة لبلبة بعيد ميلادها، قائلةً: “عيد ميلاد سعيد وعمر مديد لصانعة البهجة والعلامة الفارقة في الفن المصري والعربي المتفردة والاستثنائية الروح الجميلة الي عايشة الحب والتصالح النفسي مع نفسها ومع الناس بالفعل مش بالكلام بس”.

وأضافت النجمة السورية:”كل سنة وانت لبلبة أسطورة الإبداع والتميز.. منعمة بالصحة والسعادة والخير.. بحبك جدا جدا” وختمت تعليقها برمز تعبيري يتمثل بقلب باللون الأسود.

وسرعان ما انهالت عليها إعجابات وتعليقات المتابعين بغزارة شديدة، منذ اللحظة الأولى لنشرها لهذه الصورة، معبرين عن تهانيهم وتبريكاتهم للفنانة لبلبة بعيد ميلادها ومتمنين لها دوام الصحة والسعادة .

كما عبر المتابعون عن إعجابهم الشديد بجمال طافش ولبلبة وبإطلالتهما الأنيقة والمميزة ، بالإضافة إلى تحرش لفظي مفضوح بالفنانة السورية.

وكانت النجمة السورية، قد اثارت ضجة كبيرة منذ أعلنت خطوبتها، على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وسط تكهنات وشائعات كثيرة حول جنسية زوجها المستقبلي.

وبعد تصريحات الفنانة طافش، حول توقها للأطفال وتكوين أسرة، بدأت العديد من المواقع الفنية بنشر أنباء تفيد بأن العريس المنتظر هو رجل أعمال كويتي شهير ورمزت لاسمه بـ “ف.م.أ”.

الفنانة السورية بدورها نفت عبر تغريدة لها في حسابها بموقع تويتر، أن يكون خطيبها خليجياً مؤكدة ان ما تم تداوله بشان هوية عريسها القادم شائعات، وانه ليس خليجياً أبداً.

وأكدت النجمة نسرين طافش، في تصريحات صحفية، أن حفل زفافها سيقام قبل انتهاء العام الحالي، وأنها ستكشف بعد إتمامه عن هوية عريسها.

وجاء تداول خبر خطوبة نسرين طافش بعد انتهاء عرض مسلسل “الوجه الآخر” الذي شاركها وماجد المصري في بطولته، ندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة. والمسلسل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويناقش “الوجه الآخر” العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة بين الأسرة الواحدة وأيضا بين المجتمع ككل، ويتعرض للكثير من القضايا الاجتماعية فى إطار درامي شيق.