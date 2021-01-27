وفاء عامر تتعرض للتحرش في الشارع.. وهذا ما فعلته مع المتحرش (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة وفاء عامر للتحرش، وذلك وفقًا لما ذكرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت الفنانة وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لإحدى السيارات التي وصفتها بأنها تعود لشخص حاول التحرش بها.

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وعلقت الفنانة وفاء عامر على الصورة التي نشرتها على «فيسبوك»، قائلةً: «متحرش»، حيث أظهرت صورة السيارة واللوحة المعدنية التي تحمل أرقامها، دون الكشف عن أية تفاصيل أخرى حول حادث التحرش الذي تعرضت له.

وتفاعل المتابعون مع وفاء عامر على ما كتبته منهم من تساءل عن الحادث وأسبابه وأية تفاصيل متعلقة به، ومنهم من قام سرد بعض حكايات التحرش التي تعرضوا لها في حياتهم.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنان عباس أبو الحسن، وتميم يونس محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض على طبيب أسنان سبق واتهماه بالتحرش الجنسي بالرجال.