بعد وفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا.. هذا آخر ما كتبه ياسر فرج عنها

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان ياسر فرج رسالة لزوجته الراحلة، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، معبرًا عن صدمته من رحيلها المفاجئ.

وكانت قد بدأت معاناة زوجة الفنان ياسر فرج في أول الشهر الجاري، عندما أعلن إصابتها بفيروس كورونا.

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وكتب ياسر فرج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على زوجتي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيها جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِها وعافِها واعف عنها، وأشملها بعطفك ومغفرتك، وتولّها برحمتك يا أرحم الراحمين».

وأضاف الفنان ياسر فرج في منشوره: «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشفها وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين».

وبعد أكثر من 20 يومًا على إصابة زوجته، كتب ياسر فرج: «عمري ماكنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك أنتي يا ميادة …ومفيش حاجة كبيرة علي ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها علي خير».