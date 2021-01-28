بعد الحكم بسجن دنيا بطمة.. مريم حسين توجه رسالة عاجلة إلى ملك المغرب

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ساعات من الحكم على الفنانة دنيا بطمة بالسجن لمدة سنة على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية حساب «حمزة مون بيبي»، والذي تخصص في ابتزاز المشاهير والفنانين خرجت مريم حسين عن صمتها لتعلق على الواقعة.

ونشرت مريم حسين عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، منشورا شكرت فيه الصفحات المغربية التي تناقلت تعليقها بحق مجرمين حساب حمزة مون بيبي بحسب وصفها.

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وأشارت الفنانة مريم حسين إلى أن والدتها لم تتحمل الشائعات التي أطلقها عليها الحساب وتم نقلها إلى المستشفى، ولفتت إلى أن الصلح الذي تم بينها وبين أصحاب الحساب سابقا كان اضطراريا لتعرضها للابتزاز، ولكنها وفور علمها بتقدم البعض ببلاغات ضد الحساب والقائمين عليه تقدمت هي الأخرى بإثباتات مهمة في القضية.

أضافت مريم حسين أنها لا تعرف دنيا بطمة معرفة شخصية، ولكن لكونها أم مثلها، فهي تناشد ملك المغرب محمد السادس، أن يعفو عنها عفوا خاصا لظروفها.

كما علقت مريم على الأذى الذي تسببت فيه دنيا بطمة لوالدتها قائلة إنها لم تؤذ أي شخص بحياتها، وأن من يؤذي أمها ترشه بدمها، متابعة أنها تسعى للهداية لأن كل إنسان خطاء وأن هديتها في هذه الحياة هي ابنتها.

أضافت مريم حسين أنها لا تعرف دنيا بطمة معرفة شخصية، ولكن لكونها أم مثلها، فهي تناشد ملك المغرب محمد السادس، أن يعفو عنها عفوا خاصا لظروفها.