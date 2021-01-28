شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. بنت عصام الحضري تحولت لـ” كيم كردشيان” وشغالة رقص فاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت إبنة حارس مرمي منتخب مصر السابق عصام الحضري ،الآنسة “شهد”، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع الفيديو و الصور انستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت شهد الحضرى من خلال إطلالة مثيرة و جريئة وانيقة خطفت بها كافة الانظار وهي مرتدية إلي بنطلون لونه ابيض وتوب لونه ابيض هاف ستومك مكشوف من جانبي البطن والصدر.

ومن الجانب الجمالي ارتكزت على إظهار ملامحها الجميلة من خلال وضع المكياج الهادئ و الخفيف واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر ،وذلك ما يناسب اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وقامت أيضا برفع شعرها من خلال تسريحة شعر ذيل الحصان وذلك ما يتناسب مع اطلالتها الأنيقة

إطلالات شهد ابنة عصام الحضري:

وفي الغالب فتقوم ابنة عصام الحضرى الآنسة “شهد” بمشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى إلي الكثير من الأحيان لبعض الإطلالات التى تظهر بها.

و تتميز إطلالات شهد ابنة عصام الحضرى على أنها دائما تجمع فيما بين البساطة و الأناقة، فهى ترتدي فى معظم الأحيان إلي الملابس العصرية و الكاجوال و المواكبة إلي أحدث صيحات الموضة.

دائما تمتاز إطلالات شهد ابنة عصام الحضرى بأنها تتناسب ومتوافقة مع مرحلتها العمرية كما تحرص بإستمرار على اختيار الإطلالات التى تتناسب مع قوامها، وتقوم باختيار إلي تسريحات الشعر الغير مبالغ فيها و البسيطة .