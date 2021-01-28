شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – اتفرج لحظة سقوط فستان هيدي كرم وانكشاف صدرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة لها من خلال خاصية الستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت هيدي بإطلالة جذابة محاطة بالفواكه المختلفة، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

يذكر أن آخر أعمال هيدي مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.