سمية الخشاب: تجربتي كانت صعبة.. وكلي أنوثة وجمال

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

تصدرت الفنانة المصرية سمية الخشاب ترنيدات محرك البحث “جوجل” اليوم الخميس، بسبب برنامج “إنت مين”.

وتمكن الفنان السعودي مهند الحمدي، من اكتشاف شخصية “شهرزاد” في برنامج “The Masked Singer”، الذي قامت به الفنانة سمية الخشاب.

وكانت الخشاب، قدمت “شهرزاد” باستعراض أبهر لجنة التحكيم، وخمن الحمدي أنها سمية الخشاب، وأصر على اختياره على الرغم من أن باقي المحقيين لم يوافقوه الرأي.

وكشفت شخصية “شهرزاد” عن نفسها، ليتضح أنها فعلا الفنانة سمية الخشاب.

وتقوم فكرة البرنامج على مشاركة نجوم من مختلف أنحاء العالم العربي، ينتمون إلى مجالات عدة وعلى المحققين الأربعة الذين يراقبون ويستمعون معرفة هوية المتسابقين، وذلك من خلال بنائهم على دلائل ومعلومات وحركات وتفاصيل وتقارير مرتبطة بشخصية كل نجم.

وتضم لجنة المحققين كل من الفنانين حسن الرداد، وقصي خولي، وسيرين عبد النور، ومهند الحمدي.

سمية الخشاب أوضحت كواليس تقديمها لشخصية شهرزاد وحبها لشخصية، قائلة: “الصفات المشتركة بيني وبين شهرزاد الأنوثة والرقة والجمال ومش سهل إنك تكون لابس مسك أكبر منك وترقص به صعب جدا”.

وأضافت، أنها تعشق اللهجات وتجيد الخليجي وترى أن لهجتها الصعيدي “واعرة” على حد قولها، مؤكدة أنها لمست نجاح أدوارها الصعيدية في أعمالها السابقة مثل “حدائق الشيطان”، وأن الصعايدة في نجح حمادي أثناء تصوير المسلسل استقبولها بكرم وشهامة، وأوضحت سمية أن مسلسل “الضوء الشارد”، ودورها به كان علامة بارزة في مشوارها وأن العمل كان علامة بارزة في تاريخ الدراما المصرية.

سمية الخشاب تشارك في مسلسل “موسى” بطولة محمد رمضان، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.