سعد لمجرد يكشف عن مفاجأة ويوجه تحية خاصة جدًا.. فيديو

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، خلال لقاءه ببرنامج “trending” على قناة mbc4، عن إيجابيات وسلبيات الشهرة.

وأكد سعد أن الشهرة منحته الكثير من الإيجابيات منها حب الناس، وأيضا حققت له حلم حياته الذي كان بالنسبة إليه مستحيلا، وهو لقاءه بالملك محمد السادس.

أما عن سلبيات الشهرة، فقال سعد أنها سلبت منه حريته، وعدى ذلك فقد منحته أشياء كثيرة جميلة.

وحرص لمجرد في نهاية لقاءه بأن يوجه رسالة خاصة لصديقة عمره “غيثة”، التي قدم لها الشكر على دعمها ومساندتها له، وتواجدها إلى جانبه في السراء والضراء.

وحقق المطرب المغربي، سعد لمجرد، أمنية المذيعة المصرية، بسنت شمس الدين، مقدمة برنامج mbc تريندينج بالظهور معه في إحدى كليباته الجديدة.

وقال لمجرد، لها عقب طلبها وتأكيدها له بأنها تمتلك متابعين كثر ومن أكبر المعجبين به، خلال حواره ببرنامج “mbc تريندينج”، والمذاع عبر فضائية “MBC 4″، : “أنا هسمعك كل أغنياتي وأشري أنتي بس”، لتعقب: “أنا سأبكي متقوليش كدا أعدي من ورا الكاميرا والكواليس بس”.

ورد لمجرد: “لأ.. إنت تستاهلي أكتر من كدا.. إنت تستحقي تبقي الموديل وكل حاجة.. لأنك جميلة للغاية”، لتعقب المذيعة مازحة: “أنا قاعدة هنا ومش مروحة بقى”.