شكرا لاهتمامكم بخبر تصريحات مثيرة لـ “مينا مسعود” عن ياسمين صبري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري، من أكثر الفنانات المصريات إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عقب زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

وتشارك الفنانة المصرية دائما جمهورها بعدة صور عبر حسابها الرسمي على “إنسجرام”، سواء في أعياد ميلادها أو السيارات الفارهة التي امتكلتها عقب زواجها من أبو هشيمة.

ومؤخرا، أشاد النجم المصري العالمي مينا مسعود بمسلسل “فرصة تانية” للمخرج مرقس عادل، وبطولة النجمة ياسمين صبري، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي.

وقال مسعود، إنه أعجب بالمستوى الفني للمسلسل الذي وصفه بالمتميز وكذلك بتكنيك مخرجه مرقس عادل الذي يقارب أداء مخرجي هوليوود، مضيفاً أنه متحمس للعمل مع “مرقس” في فيلمه الجديد “في عز الضهر” المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مينا أنه لم يخش التعاون مع المخرج مرقس عادل الذي اقتصرت تجاربه السينمائية علي فيلم “الرجل الأخضر” بطولة سامح حسين، والذي حقق 511 ألف جنيه مصري، مرجعاً سبب عدم خشيته إلي تواصله مع مرقس عادل قبل مجيئه إلي مصر، ووجدت صاحب طموح كبير يشبه طموحه الشخصي.

وشارك في بطولة “فرصة تانية” أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، أشرف زكي، إدوارد، عمر الشناوي، أحمد الشامي، محمد أبوداود وكوكبة من النجوم، من تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير.

وكشف مينا عن تفاصيل دوره بفيلم “في عز الضهر”، إذ يجسد شخصية “حمزة” الذي يعود إلي مصر بعد سنوات من تركه لها، مشيرا إلى أن الشخصية ثرية وبها العديد من الخطوط الدرامية التي ستتكشف جلية مع أحداث الفيلم المقرر انطلاق تصويره قريباً.

وأوضح أنه يعمل حالياً علي إجادة اللغة العربية بشكل متكامل استعداداً لفيلمه الذي يطمح أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائي.

ويشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، محمد علي رزق، إيهاب فهمي، محمد عز، محمود حجازي، من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.