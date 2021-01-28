تفاصيل وقوع نيرمين الفقي في مقلب رامز جلال الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - نرمين الفقي

الكثير من الحدل يثار حول برنامج رامز جلال المتخصص في عمل مقالب للفنانين، والذي عادة ما يتم بثه في شهر رمضان، وحتى الآن لم يكشف رامز جلال عن تفاصيل المقلب الجديد المقرر عرضه رمضان القادم.

ومن بين الفنانات المصريات التي تحظى بإعجاب كبير من الجمهور، هي الفنانة نرمين الفقي، والتي رغم كبر سنها، إلا أنها تحافظ على أنوثتها بشكل كبير، من خلال ممارسة الرياضة.

وشاركت النجمة نيرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة برفقة الفنان رامز جلال، وكتبت عليها قائلة: “مقلب رامز وأنا شربت المقلب”، وبعد الصورة أثارت نيرمين حالة كبيرة من الجدل من قبل المتابعين وتساءلوا: هل وقعت فريسة لمقلب رامز جلال في برنامجه الجديد المقرر عرضه رمضان 2021.

وبعد حاله الجدل اتضح أنها صورة قديمة من كواليس برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات خلال شهر رمضان عام 4 يوليو 2016، وكانت النجمة نيرمين الفقي ضحيته وشاركت في المقلب.

ويعرض لنيرمين الفقى مسلسل لؤلؤ، حاليا على قناة on وتدور أحداثه في 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتشارك نيرمين الفقى، في مسلسلى: ” النمر” مع محمد امام وهنا الزاهد وبيومى فؤاد وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، و”ضل راجل” مع ياسر جلال ونور ومحمد رياض وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح ومقرر عرض العملين فى شهر رمضان 2021.