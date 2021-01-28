شيريهان ترقص مع عادل إمام في سهرة خاصة.. ومطرب لبناني شهير يشاركهما.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة شيريهان النجم عادل إمام في بطولة فيلمين خلال مسيرتهما هما “خلي بالك من عقلك”، و”مين فينا الحرامي”.

علاقة قوية جمعت النجمين وفي حفل خاص ظهرت شيريهان وهي ترقص الدبكة اللبنانية بينما كان يتوسطهما الفنان اللبناني ملحم بركات.

فيلم مين فينا الحرامي الذي جمع إمام وشيريهان من انتاج العام 1984 وتدور قصته حول عادل إمام المجرم الذي يورط شقيقه الوفي مع الشرطة وأفراد عصابة شريرة سعيا وراء نقود مسروقة، ويتحدث الفيلم عن شقيقان تؤام دخل أحدهما السجن في سرقة إثر تورطه مع عصابة وهرب من السجن في محاولة لاخذ النقود يذهب إلى بيته ليجد تؤامه الذي يسأله عن السرير الذي خبأ فيه النقود فيخبره انه باعه ويدور الفيلم حول رحلة بحث التؤام عن السرير المخبأ فيه النقود ليجد النقود وتجده العصابة وتحاول أخذ النقود لولا وصول البوليس وسجن العصابة واعادته للسجن.

أما فيلم “خللي بالك من عقلك” فهو من إنتاج عام 1985 إذ يدور الفيلم حول شاب يحضر لماجيستير في علم نفس ويعمل في ملهي ليلي كمصدر للدخل.. وفي الصباح يذهب الي التدريب العملي داخل مستشفي الأمراض العقلية كجزء من التحضير للماجستير، إلى أن يقابل فتاه داخل المشفي لا تبدو عليها إمارات الجنون فينجذب إليها وبعد أن يعرف أنها مريضة نفسيا يتعاطف معها ويدافع عنها ضد جلسات الكهرباء التي تتلقاها كمهدئ!.

تتطور الأحداث إلى أن يتزوجها بعد حالة من التحسن في حالتها نتيجة اهتمامه بها رغم معارضة الجميع من حوله فيعاني كثيرا معها بعد انتشار الخبر بأنها مريضة “من مستشفي المجانين” وتتابع الأحداث الى أن ينكشف سر مرضها الحقيقي وسر زوج أمها السبب في مرضها وتخلصها من هذا المرض النفسي نهائيا.