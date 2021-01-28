أفلامها للكبار فقط.. إغراء نجمة سورية تعرّت من أجل المبدأ !!.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعتبر من أجرأ نجمات السينما العربية قدمت مجموعة من الأفلام التي تخللها مشاهد ساخنة صنفت على أنها للكبار فقط بينما من العرض كثير من هذه الأفلام.

رغم ذلك تعتبر الفنانة إغراء صاحبة فضل كبير في تأسيس صناعة سينمائية حقيقية في سوريا استمرت منذ أواسط الستينيات إلى بدايات التسعينيات.

إغراء أثارت جدلا باحاديثها الصحفية خاصة عندما قالت إنها تعرّت من أجل مبدأ.

ولدت إغراء في يوم 19 فبراير عام 1942 بدأت العمل في التمثيل في سن 16 عامًا في مصر قبل أن تعود إلى سوريا لتكون علمًا ورمزًا من رموز السينما في بلدها.

شاركت في العديد من الأفلام من إنتاج القطاعين العام والخاص، حيث تجاوز رصيدها السينمائي 35 فيلمًا. بجانب عملها كممثلة كانت تكتب السيناريو، ثم أقدمت على تجربة الإخراج في أكثر من فيلم كانوا من بطولتها أيضًا.

من أفلامها كممثلة: الفهد 1970 لنبيل المالح، راقصة على الجراح 1973 لمحمد شاهين، وجه آخر للحب 1973 لمحمد شاهين، المغامرة 1947 لمحمد شاهين، السيد التقدمي 1974 لنبيل المالح، أموت مرتين وأحبك 1976 لجورج لطفي الخوري، الصحفية الحسناء 1976 لجورج لطفي الخوري، الحب الحرام 1976 لخالد حمادة، امرأة في الهاوية 1990 لنبيل شمس ومن أفلامها كمخرجة: بنات الكاراتيه 1987 .

غابت عن الأنظار مع انسحاب القطاع الخاص من الإنتاج السينمائي في البلد، وعادت للظهور في برنامج تلفزيوني شهير هو إغراء تتكلم عام 2009، وقد أثار جدلًا كبيرًا عند عرضه.