شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. نرمين الفقي تهز أردافها بوصلة رقص ساخنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعادت حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول فيديو مصور للفنانة نرمين الفقي وهي ترقص على أنغام أغنية الفنان محمد رمضان “نمبر ون”.

ويظهر في الفيديو الفنان محمد رمضان، وهو يغني “نمبر وان” والفنانة نرمين الفقي ترقص مع رفيقاتها في افتتاح أحدالمطاعم الإيطالية بزيد بارك، التي يمتكلها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

يُذكر أن عددًا من الفنانين، حضروا افتتاح أحد المطاعم في مول مصر في أكتوبر الماضي بينهم: شريف منير، نرمين الفقي، نرمين ماهر، ألفت عمر، لقاء سويدان، وهاني رمزي.

وكانت الفقي كانت قد أعلنت اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “نسل الأغراب”، الذي يقوم ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد السقا، والمقرر عرضه في رمضان المقبل حيث كانت مشغولة بتصوير مشاهدها في مسلسل “لؤلؤ” مع مي عمر، والذي بدأ عرضه مؤخراً على قناة ون.