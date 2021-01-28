اخبار الخليج / اخبار اليمن

اتفرج .. شاب يضع يده قرب صدر صوفينار – لن تصدق ماذا تفعل معه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. شاب يضع يده قرب صدر صوفينار – لن تصدق ماذا تفعل معه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت صوفينار، الراقصة الأرمينية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا تجمعها بشاب مفتول العضلات، يدعى «شندي»، قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه يدعى «شندي».

وظهرت صوفينار خلال الصور وهي تحتضن الشاب، وكتبت معلقة: «مع أسد مصر».

وانهالت التعليقات على الراقصة الأرمينية بمجرد نشرها الصور، إذ تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالشاب، وما إذا كانت تجمعهما علاقة حب أم صداقة فقط.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا