بلقيس فتحي تتعرض لهجوم واسع والجمهور يتهمها بالسرقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حملة انتقادات واسعة تتعرض لها المطربة بلقيس فتحي وسط اتهامات بالسرقة من قبل بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاتهامات جاءت بسبب فيديو ترويجياً لأغنيتها الجديدة وتميز بأنه جديد على الستايل الذي اعتمدته، ولأول مرة تعتمد اللونين الأبيض والأسود لدى اطلاق أحد أعمالها.

بمجرد نشر الإعلان الترويجي أبدى بعض المتابعين اعجابهم بها بينما انتقدها البعض الآخر واتهامها بسرقة فكرة الإعلان من المغنية الأمريكية تايلور سويفت.