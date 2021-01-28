أصالة تعلن اعتزالها الزواج وتؤكد: ما زلت معقدة

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أزمة انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان ومرورها بحالة نفسية سيئة أكد الفنانة السورية أصالة أنها لن تتزوج مرة أخرى.

أصالة قالت في الجلسة الطربية مع الفنان عبادي الجوهر خلال برنامج ضيف بدر: اعتزلت الزواج.

أصالة أضافت أنها اعتزلت الزواج والغرام، مثل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني لكرة القدم.

وأوضحت أنها لا زالت معقدة، وقالت” نويت وبأذن الله سأنفذ وعدي”.

أصالة أعلنت انفصالها عن طارق العريان في يناير 2020، بعد زواج استمر 12 عاما، وأنجبت منه طفلين توأم، آدم وعلي.