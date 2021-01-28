بفيديو جديد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تستعرض فيه جمالها.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي علي تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو من كواليس أحدث أعمالها.

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وظهرت الفنانة المتألقة ياسمين في الفيديو وهي تستعرض جمالها من كواليس مسلسلها القادم في شهر رمضان «اللي مالوش كبير»، وعلقت على الفيديو قائلة: «غزل ..اللي مالوش كبير».

“اللى مالوش كبير” مقرر عرضه فى رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.