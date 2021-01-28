لاميتا فرنجية تشعل مواقع التواصل بـ إطلالة جريئة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة اللبنانية المتألقة لاميتا فرنجية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت لاميتا فرنجية عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور خلال ممارستها التمرينات الرياضية.

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وبحسب ما جاء في الصور، فقد ظهرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، بإطلالة مثيرة مرتدية تي شيرت ابيض مكشوف البطن وبنطال ليجن وهي تستعرض لياقتها البدنية بتمارين رياضية قاسية، ولاقت تفاعلا كبيرا على الصور من متابعيها.

وعلقت لاميتا فرنجية قائلة: «أحب أخذ التدريبات الخاصة بي في الخارج وتغيير المشهد، أفضل طريقة لإضفاء الإثارة على تمرينك!».

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.