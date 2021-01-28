عباس أبو الحسن يخرج عن صمته ويعلن تحرش طبيب الأسنان به 3 مرات.. وهذا ما فعله معه

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أزمة القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، كشف الفنان عباس أبو الحسن تفاصيل قصته مع المتهم بالتحرش بالرجال.

وقال الفنان عباس أبو الحسن في تصريحات صحفية إن هذا الطبيب تحرش به ثلاث مرات في أماكن مختلفة، ولكنه تصدى له بشكل حازم.

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وأضاف الفنان المتألق عباس أبو الحسن أنه ليس على علاقة شخصية بالطبيب، كما أنه لم يذهب إليه في العيادة ولم يكن من زبائنه أو المرضى الذين يذهبون لعيادته لكنه التقى به ثلاث مرات على أوقات متباعدة.

وأضاف عباس أبو الحسن أنه من بين هذه اللقاءات كان داخل أحد النوادى الشهيرة وتحرش به الطبيب المتهم، لكنه قابلته برد فعل عنيف وصل إلى الضرب.

وعن تفاصيل المرات التي التقى فيها عباس أبو الحسن بالطبيب المتحرش، فقد قال إنه التقى به داخل «الأسانسير» بإحدى العمارات بمنطقة المهندسين.

وتابع عباس أبو الحسن أنه فوجئ بأن الطبيب المتحرش حاول التحرش به داخل كابينة الاسانسير، فسبه وضربه للمرة الثانية.

أما المرة الثالثة فقال عباس أبو الحسن إنها كانت فى أحد الأماكن العامة وواجه باسم سمير نفس مصير المرتين السابقتين، ومنذ ذلك الحين قررت أن ألاحقه بالقانون، ووجدت أن له ضحايا كثيرين، لذلك ترأست أنا تلك المجموعة لتقديم الطبيب ب. س إلى العدالة من خلال تقديم بلاغات للنائب العام.