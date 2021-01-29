وفاة مصفف شعر الفنانين محمد الصغير.. وهكذا نعاه أحمد السقا

عدن - ياسمين عبد العظيم - صراع لم يدم طويلًا مع فيروس كورونا اللعين ليخسر مصفف الشعر وخبير التجميل الشهير آخر معاركه ويرحل عن عالمنا.

فمن خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعلن الفنان أحمد السقا وفاة والد زوجته خبير التجميل محمد الصغير.

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وكتب أحمد السقا في منشوره على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والد زوجتي محمد الصغير».

وكان خبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير قد أصيب بفيروس كورونا قبل أيام عدة، حيث استدعت حالته نقله إلى مستشفى العزل للوقوف على طبيعته حالته، ولكن سرعان ما تدهورت حالته ليقرر الأطباء نقله إلى العناية المركزة.

وتطلبت الحالة الصحية لخبير التجميل محمد الصغير وضعه على جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تأثير الفيروس على رئتيه بشكل كبير.

وتلازم الإعلامية مها الصغير، ابنة محمد الصغير، والدها، ما دفعها للتغيب عن تقديم برنامجها «its show time»، وتولي زميلتها دينا حويدق تقديمه لحين عودة مها للوقوف أمام الكاميرات من جديد.