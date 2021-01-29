بماكياج جريء.. سلاف فواخرجي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أنظار الجمهور والمتابعين في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت الفنانة سولاف فواخرجي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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وظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مرتدية فستانا باللون الأخضر، مزين بتظريزات باللون الأسود من المنتصف.

وتركت الفنانة سلاف فواخرجي شعرها الأحمر منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب جريء بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة، وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة كاتبة: “الجميلة قلبًا وقالبا”.

جدير بالذكر أن سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل ” شيكاغو” الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.

ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل.