نرمين ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. والجمهور: «مين دي؟»

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة نرمين ماهر أنظار الجمهور بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بإطلالة شتوية تبرز فيها من أنوثتها.

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وارتدت الفنانة نرمين ماهر فرو باللون الرمادي بأكمام طويلة، وتركت شعرها منسدلا بشكل أنيق للغاية وتسريحة مميزة.

وأكملت النجمة نرمين ماهر أناقتها بوضع المكياج، واختارت وضع اللون الروز كـ أحمر شفاه، مع اختيار الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.

وأثارت الصورة موجة من التساؤلات عن حالة الفنانة نرمين ماهر الصحية، حيث بدت ملامحها مختلفة ووجهها شاحبًا بعض الشيء، وقال أحد متاابعيها: «مين دي؟».