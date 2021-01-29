بعد سنوات من الغياب لن تصدق كيف أصبح شكل عفاف راضي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة عفاف راضي بهد طول غياب عن الأضواء.

وظهرت الفنانة عفاف راضي في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مختلفة حيث بدا عليها كبر السن.

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ويُذكر أن الفنانة الكبيرة عفاف راضي تحتفل في الثاني عشر من شهر مايو من كل عام بذكرى ميلادها، إذ ولدت فى مثله من العام 1954، لأسرة فنية، اعمامها هم المخرج والفنان السيد راضى والمخرج محمد راضي.

قدمت العديد من الأغانى الرومانسية والوطنية، ومن أشهر أغانيها: هوا ياهوا، مصر هى أمي، سهر الحبايب، والنبى ده حرام، بحلم ببلاد، يهديك يرضيك، ردوا السلام، تعالى جنبى ـ لمين يا قمر، يمكن على باله، طير يا حمام الدوح، وقالوا راح عشاق الليل، جرحتنى عيونه السودة قالى تعالى.