بعد طلاقها من فريد شوقي.. هدى سلطان تتزوج فنان شهير وصورة نادرة تجمعهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - علاقة حب كبيرة جمعت بين الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة الراحلة هدى سلطان ورغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق الذي كان صدمة للوسط الفني آنذاك نظرا لقوة العلاقة بينهما.

تزوجت هدى سلطان للمرة الثانية بعد طلاقها من فريد شوقي من المخرج المسرحي الفنان حسن عبد السلام والذي جمعت بينهما صورة نادرة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت هدى سلطان يوم15 أغسطس عام 1925 في إحدى القرى المحيطة بمدينة طنطا لعائلة إقطاعية محافظة اسمها بهيجة عبد السلام عبد العال الحو وهى شقيقة الفنان محمد فوزى والثالثة بين خمسة أشقاء.

كان أخيها الفنان محمد فوزي قد خالف رغبة أسرته وجاء إلى القاهرة ليعمل بالفن وظل على خلاف مع والده الذي لم يعترف بما فعله حتى حقق نجاحًا كبيرًا.

شجع نجاح محمد فوزي أختيه الاثنتين على العمل بالفن، وجاءت هدى سلطان إلى القاهرة بعد وفاة والدها وواجهت بعض المتاعب من اخيها في البداية فقط لاحترافها الفن، ولكنه اقتنع بموهبتها بعد ذلك بل وأنتج لها فيلمًا.

التقت مع فريد شوقي للمرة الأولى في فيلم ست الحسن وتزوجته بعدها مباشرةً لأطول فترة في حياتها وهي ثمانية عشر عامًا. وكونا معًا ثنائيًا فنيًا ناجحًا حيث عملا مع بعضهما أكثر من عشرين فيلمًا سينمائيًا لاقت نجاحًا كبيرًا منها حتى أطلق على فريد شوقي لقب ملك الترسو لجماهيريته بين الطبقة الشعبية في مصر.

انفصلا الزوجان عام 1969 بعد عودة فريد شوقي من لبنان اثر إشاعات قوية عن علاقات نسائية له هناك.

بعدها تغيرت نوعية أدوراها بدايًة من السبعينات وقللت من جرعة الإغراء لاعتبارات السن وكبر بناتها.

ظهرت عام 2003 للمرة الأخيرة كضيفة شرف في فيلم من نظرة عين وتوفيت يوم 5 يونيو عام 2006 بمنزلها بعد أن غادرت مستشفي دار الفؤاد بأسبوعين إثر صراع مع سرطان الرئة.