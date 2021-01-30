مفاجأة.. فنانة لبنانية تعلن زواجها من شعبان عبد الرحيم وتطالب أبنائه بالميراث (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت الفنانة اللبنانية الشابة منار حمزة في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بعد الإعلان عن قصة زواجها من الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم وبيعه فيلا لها.

ومن خلال فيديو بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طالبت منار بحقها في ميراث الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

نرمين ماهر تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. والجمهور: «مين دي؟»

عباس أبو الحسن يخرج عن صمته ويعلن تحرش طبيب الأسنان به 3 مرات.. وهذا ما فعله معه

وقالت المطربة اللبنانية خلال الفيديو إنَّها كانت موجودة بالولايات المتحدة طيلة الفترة الماضية، ولهذا السبب لم يستطع محامي الفنان الراحل الوصول إليها ليخبرها بحقها في الميراث.

وأضافت منار حمزة: «بقول لولاد شعبان عبد الرحيم، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، ومش هاخد حاجة غصب عنكم».