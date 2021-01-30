رزان مغربي نادمة على عدم الزواج في عمر 13 سنة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة رزان مغربي إنه لو عاد بها الزمان لكانت تزوجت في سن مبكرة.

رزان كشفت عن حبها الشديد للأطفال وقالت إنها كانت تحلم بإنجاب الكثير منهم.

رزان أنجبت طفلا واحد يدعى رام وهو ما جعلها تتمنى إنجاب أكثر.

رزان أضافت خلال استضافتها في برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: نا لو يرجع بيّا الزمن هتزوج 13 أو 14 سنة.

وتابعت: كل احترامي لحقوق السيدات والزواج المُبكر، كلامي هذا من باب الفكاهة أكيد، أنا كتير على بالي أتزوج من وأنا صغيرة، وكنت هخلف علطول.. مرة قلت عايزه أخلف 20 عيّل، أحلى حاجه العيال.

قدّمت رزان نصيحتها إلى الرجال والنساء من أجل حياة أسرية ناجحة ومستقرة، موضحة أن على الرجال إطاعة المرأة وتحقيق أحلامها بقدر استطاعتهم أما الزوجة فتكسب حُب زوجها بإعداد الوجبات الشهية.

وقالت: الرجل تقول حاضر وطيب ونعم لمراتك عشان تسعدها.. والمرأة الطريق إلى قلب الرجل معدته طبق بامية باللحمة الضاني وخلاص.